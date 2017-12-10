Erman Toroğlu: Ucuz şövalyelik bunlar

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Kayserispor-Beşiktaş karşılaşmasının ilk yarısını değerlendirdi. Cenk Tosun'un penaltı pozisyonu ile ilgilide konuşan Toroğlu, pozisyonun enteresan olduğunu söyledi.

Toroğlu, "Ben aylarca çalışacağım, kamp yapacağım ve sen bir düdük çalacaksın benim hakkımı yiyeceksin. Ben nasıl sinirlenmem ya? Büyüklerin lobisi var, Kayseri'nin nesi var? Pastırması var. Aynı penaltıyı büyük takıma aleyhine verebiliyorsan, öperim. Ucuz şövalyelik bunlar. Bu penaltı düdüğü, yalnız Kayseri'yi değil, Galatasaray'ı, Fenerbahçe'yi Başakşehir'i Göztepe'yi herkesi etkiliyor. Bu sene geçen sene gibi olmayacak. Yangın görüyorum, duman görüyorum" ifadelerini kullandı.