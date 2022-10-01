Beşiktaş'ın yıldızı Wout Weghorst'a Fenerbahçe derbisi öncesi büyük övgü! "Takımın her şeyi"
A Spor yorumcularından Suat Umurhan, canlı yayında Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi öncesi değerlendirmelerde bulundu. Siyah beyazlı takımın golcüsü Wout Weghorst hakkında övgü dolu sözlerle bahseden Umurhan, "Beşiktaş'ın her şeyi. Beşiktaş Weghorst'u topla buluşturamadığında kilitlenip kalıyor" ifadelerini kullandı. İşte o sözler...
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