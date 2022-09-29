Beşiktaş'tan Ersin Destanoğlu'na yeni sözleşme!
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, 21 yaşındaki file bekçisi Ersin Destanoğlu'yla 4 yıllık yeni sözleşme konusunda anlaşma sağladı. Siyah-beyazlılar anlaşmaya göre, genç kaleciye yıllık 700 bin Euro garanti ücret ödeyecek. Son gelişmeleri A Spor muhabiri Sercan Dikme aktardı. | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:56
Beşiktaş'tan Ersin Destanoğlu'na yeni sözleşme! 29 Eylül 2022 | 12:00
01:54
Derbi öncesi stat önünde kavga! 29 Eylül 2022 | 12:00
04:24
Canlı yayında açıkladı! "Beşiktaş'ın en büyük kozu..." 28 Eylül 2022 | 12:00
20:59
Tayyip Talha Sanuç ve Emrecan Uzunhan basın toplantısı düzenledi! 26 Eylül 2022 | 12:00
16:09
Tolgay Arslan: Beşiktaş taraftarı affederse elbette gelirim 24 Eylül 2022 | 12:00
21:30
Redmond Beşiktaş'ı ve transfer sürecini anlattı! 22 Eylül 2022 | 12:00
01:25
Sergen Yalçın'ın yeni adresi Hull City mi? Açıkladı... 18 Eylül 2022 | 12:00
01:08
Sinan Engin'den Ersin eleştirisi! "Kaybolur gider" 18 Eylül 2022 | 12:00