BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Serdar Saatçı Braga yolunda!
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta, genç futbolcu Serdar Saatçı ile yol ayrımına gelindi. Portekiz ekibi, 19 yaşındaki futbolcu için 1.4 milyon Euro bonservis ve 1.5 milyon Euro bonus önerdi. Ayrıca teklifte sonraki satıştan pay da bulunuyor. Transferde son gelişmeleri A Spor muhabiri Sercan Dikme aktardı. | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
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