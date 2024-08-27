Beşiktaş Felix Uduokhai'yi resmen kadrosuna kattı
Son dakiika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş, Augsburg forması giyen Alman stoper Felix Uduokhai'nin satın alma opsiyonuyla kiralandığını açıkladı. Transferle ilgili detayları A Spor muhabiri Furkan Yıldız aktardı. (BJK spor haberi)
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