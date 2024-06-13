Beşiktaş'ın yeni transferi Gabriel Paulista İstanbul'da! İşte ilk görüntüler
Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ın yeni sezon için anlaştığı ve ilk transferi olan Gabriel Paulista İstanbul'da. İşte ilk görüntüler... (BJK spor haberi)
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