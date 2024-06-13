Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst İstanbul'a geldi! İşte ilk sözleri
Beşiktaş'ın 2+1 yıllığına anlaşmaya vardığı Hollandalı teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, İstanbul'a geldi. İşte 49 yaşındaki çalıştırıcının ilk sözleri... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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