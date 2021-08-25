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Beşiktaş'ın yeni transferi Can Bozdoğan için flaş yorum! "Henüz çok erken"

Transfer çalışmalarına ara vermeden devam eden Beşiktaş, Schalke 04'te forma giyen Can Bozdoğan ile anlaşma sağladı. 1 yıl kiralanacak 20 yaşındaki orta saha oyuncusunu A Spor yorumcusu Serdar Kelleci yorumladı. Kelleci, "Çok yakinen takip edemedim ama Schalke akademisi çok önemli bir akademi. Can Bozdoğan'ı değerlendirmek için henüz çok erken." dedi. | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
25.08.2021
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