Beşiktaş'ın transfer planı

Beşiktaş yönetimi, yeni sezona daha güçlü bir kadroyla girmek için çalışmalarını sürdürüyor. Ghezzal ve Rosier'i takımda tutmak isteyen siyah-beyazlılar, Mensah ile yollarını ayıracak. Savunma hattı takviyesi içinse alternatifli bir liste var.

ABONE OL