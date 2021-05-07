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Son dakika spor haberi: Çarpıcı yorum! "Beşiktaş Galatasaray'a kaybetse bile..."

A Spor yorumcusu Mahmut Alpaslan, Sabah Sporu programında açıklamalarda bulundu. Alpaslan, "Beşiktaş'ın, Galatasaray'a kaybetse bile şampiyonluğu bırakacağını düşünmüyorum" dedi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (Bjk spor haberi)
07.05.2021
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