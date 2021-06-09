Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Kenan Karaman hamlesi! Teklif iletildi

Spor Toto Süper Lig'i ve Ziraat Türkiye Kupası'nı kaldırarak sezonu çifte şampiyon unvanıyla kapatan Beşiktaş, transfer çalışmalarına hız verdi. Siyah-beyazlı takım, Fortuna Düsseldorf ile sözleşmesi sona eren milli yıldız Kenan Karaman'a senelik 900 bin Euro'dan 3 yıllık sözleşme teklif etti. Transferdeki son gelişmeleri A Spor muhabiri Sercan Dikme aktardı. | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

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