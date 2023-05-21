Beşiktaş'ın penaltı beklediği pozisyonda verilen devam kararı doğru mu? Erman Toroğlu yorumladı!
Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Adana Demirspor'u 4-1 mağlup etti. konuk oldu. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Beşiktaş'ın penaltı beklediği pozisyonda verilen devam kararını yorumladı. Toroğlu, "Adana Demirsporlu oyuncu topa vururken top sekiyor ve eline geliyor. Bu yüzden devam kararı doğru." ifadelerini kullandı.
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