Çarpıcı sözler! "Beşiktaş'ın sorunu..."
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Adana Demirspor - Beşiktaş maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Toroğlu, "Herkes taşın altına elini koyuyor. Fakat defansta hala sorunları var" dedi. İşte o sözler... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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