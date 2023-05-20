Beşiktaş'ta sakatlıklar böyle geçti! İşte uygulanan o metot
Beşiktaş'ta sakatlıkların kısa süre içinde geçmesinin sebebi belli oldu. Siyah beyazlı futbolcuların tedavi süreçlerinde fizyoterapi önemli rol oynadı. Beşiktaş'ta fizyoterapist Akın Şahinbay uyguladığı metotları A Spor'a açıkladı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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