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Beşiktaş'ın limit sorunu

Süper Lig'in başlamasına sayılı günler kala, Beşiktaş'ın forvet ve sağ bek transferini henüz bitirmeme sebebi ortaya çıktı.
05.09.2020
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