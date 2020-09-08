Beşiktaş'ta Mirin ve Douglas kadro dışı!

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta flaş bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlıların takımda düşünmediği Mirin ve Douglas, kadro dışı bırakıldı. Konuyla ilgili gelişmeleri A Spor Beşiktaş muhabiri Sercan Dikme aktardı. İşte detaylar...

ABONE OL