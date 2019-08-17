17 Ağustos 2019, Cumartesi

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Beşiktaş'ın ligdeki rekorları

2019-2020 sezonunun ilk haftasında Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak Beşiktaş, 61 yıllık lig tarihinde önemli rekorlara imza attı.
17.08.2019

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