17 Ağustos 2019, Cumartesi
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Beşiktaş ile Sivasspor 27. randevuda
Beşiktaş, Süper Lig tarihinde 26 kez karşılaştığI Sivasspor'a galibiyet sayısında 13-8 üstünlük kurdu.
17.08.2019
EN ÇOK İZLENENLER
- Erman Toroğlu'ndan penaltı ve kırmızı kart yorumu
- Rodallega: Falcao bana Türkiye'yi sordu
- Abdurrahim Albayrak'tan Falcao yanıtı: Rahat olsunlar
- Abdurrahim Albayrak'tan Falcao yanıtı: Rahat olsunlar
- Erman Toroğlu'ndan penaltı ve kırmızı kart yorumu
- Abdurrahim Albayrak'tan Falcao yanıtı: Rahat olsunlar
- "Radamel Falcao kesin gelecek"
- Rodallega: Falcao bana Türkiye'yi sordu
- Erman Toroğlu'ndan penaltı ve kırmızı kart yorumu
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"