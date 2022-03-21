BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Valerien Ismael'de o noktaya dikkat çekti! "Hocayla iş bitmiyor"
Galatasaray derbisi sonrası teknik direktör arayışlarında gaza basan Beşiktaş'ta gündeme gelen isim Valerien Ismael oldu. A Spor yorumcusu Mahmut Alpaslan, siyah-beyazlıların bu hamlesini değerlendirdi. Fransız teknik adam için "Yeniliklere açık bir hoca" diyen Alpaslan, "Transferde ne yapacaksınız? Hocayla iş bitmiyor." şeklinde konuştu. | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
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