27 Kasım 2021, Cumartesi
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Beşiktaş'ın Giresunspor maçında aleyhine verilen penaltı doğru mu? Erman Toroğlu yorumladı
Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş sahasında Giresunspor'a 4-0'lık skorla mağlup oldu. Mücadelenin 19. dakikasında topun Rosier'in eline çarpmasına sonucunda hakem Hüseyin Göçek, pozisyonu VAR'da izledi ve penaltı kararına hükmetti. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, bu pozisyonu değerlendirdi ve "Pozisyon sağından solundan net penaltı." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
27.11.2021
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