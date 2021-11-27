Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Sergen Yalçın sözleri! "Gereken neyse yaparız"

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah beyazlıların Giresunspor'a 4-0 mağlup olduğu karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu. Çebi, "Aldığımız sonuç bizi ve camiayı son derece üzmüştür. Bu akşam buraya gelen taraftarımıza çok teşekkür ediyorum. Bize inandıkları ve inanmaya devam edecekleri için. Bu sorunların hepsini çözmeye hazır olduğumuzu camiaya söyleme ihtiyacı duyuyorum" dedi. Çebi, Sergen Yalçın'ın, 'Başkan ile oturup konuşacağız' sözleri sonrasında "Sergen Yalçın'ı dinledikten sonra gereken neyse onu yaparız. Eğer haklı gerekçeleri varsa, söyleyecek bir şeyimiz yok. Ayağa kalkıp yolumuza devam edecek bir anlayış görebilirsem ben onunla yola devam etmeyi tercih ederim" ifadelerini kullandı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

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