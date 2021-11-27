27 Kasım 2021, Cumartesi
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Beşiktaş Giresunspor maçı sonrası Erman Toroğlu'dan sert eleştiri! "Sergen Yalçın benim elemanım"
Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş sahasında Giresunspor'u konuk etti ve 4-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Beşiktaş Giresunspor maçı sonrası A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, siyah-beyazlı yönetimi sert sözlerle eleştirdi. "Bu sonuçların sorumlusu Sergen Yalçın'ın reklam filmini çekmesine izin veren yönetimdir." diyen Toroğlu, "Sergen kim? Benim teknik direktörüm, benim elemanım. Sen beni idare edemezsin, ben seni idare ederim." şeklinde konuştu. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
27.11.2021
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