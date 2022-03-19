BEŞİKTAŞ HATAYSPOR CANLI İZLE | Beşiktaş - Hatayspor maçı ne zaman? Hangi Kanalda? Saat kaçta? İşte Beşiktaş'ın muhtemel 11'i...
Beşiktaş Hatayspor CANLI İZLE | Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş sahasında Hatayspor'u konuk edecek. Gelecek sezon Avrupa Kupaları'nda olmak isteyen Beşiktaş ve Hatayspor'da tek düşünce mutlak galibiyet. Aralarında 1 puan bulunan iki takımın maçı 19 Mart Cumartesi günü saat 19:00'da Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşma beIN SPORTS 1 kanalından naklen yayınlanacak. Beşiktaş - Hatayspor maçını CANLI izle...
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