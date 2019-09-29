29 Eylül 2019, Pazar
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
"Beşiktaş'ın bu durumda olmasının tek sorumlusu Fikret Orman'dır"
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Trabzonspor - Beşiktaş maçının ardından flaş açıklamalarda bulundu.
29.09.2019
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Trabzonspor - Beşiktaş maçının ardından flaş açıklamalarda bulundu. Toroğlu, "Beşiktaş'ın bu durumda olmasının tek sorumlusu Fikret Orman'dır. Hesabı o verecek veya yeni gelen yönetim Fikret Orman'dan hesap soracak." ifadelerini kullandı.
EN ÇOK İZLENENLER
- Levent Şahin: En kısa sürede toparlayacağız
- Trabzonspor kafilesi stadyuma ulaştı
- Ersun Yanal: Şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz
- "Kim gelirse gelsin taraftar Sergen Yalçın'ı isteyecek"
- Trabzonspor kafilesi stadyuma ulaştı
- PSG'den Galatasaray maçı öncesi video paylaşımı
- Muriç: F.Bahçe'de efsane olmak için buradayım
- Beşiktaş kafilesi stadyuma ulaştı
- Beşiktaş kafilesi stadyuma ulaştı
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"