"Beşiktaş'ın bu durumda olmasının tek sorumlusu Fikret Orman'dır"

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Trabzonspor - Beşiktaş maçının ardından flaş açıklamalarda bulundu.

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Trabzonspor - Beşiktaş maçının ardından flaş açıklamalarda bulundu. Toroğlu, "Beşiktaş'ın bu durumda olmasının tek sorumlusu Fikret Orman'dır. Hesabı o verecek veya yeni gelen yönetim Fikret Orman'dan hesap soracak." ifadelerini kullandı.