21 Eylül 2019, Cumartesi

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Beşiktaş'a Victor Ruiz'den kötü haber

Beşiktaş'ın Slovan Bratislava maçında sakatlanan İspanyol yıldızı Victor Ruiz yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacak. Yıldız isim Başakşehir ve Trabzonspor maçlarında sahada olmayacak.
21.09.2019

Beşiktaş rakiplerini durduramıyor

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