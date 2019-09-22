Beşiktaş ile Başakşehir 25. randevuda
İki ekip arasında 22'Sİ Süper Lig, 2'Sİ Türkiye Kupası'nda olmak üzere 24 resmi maçtan 7'sini Başakşehir, 5'ini Beşiktaş kazandı; 12 karşılaşma da berabere sonuçlandı.
Rekabette Başakşehir 29, siyah-beyazlılar ise 27 gol atarken, turuncu-lacivertli ekip rakibiyle oynadığı son 17 resmi maçta sadece 3 kez mağlup oldu.
İki ekip Süper Lig'de 22 kez karşılaşırken, Medipol Başakşehir 6, Beşiktaş 5 galibiyet aldı. Taraflar arasındaki 11 maçta da beraberlik bozulamadı.
Siyah-beyazlıların ligdeki toplam 25 golüne, turuncu-lacivertli ekip 26 golle yanıt verdi.
İki ekip arasında geçen sezonun son bölümünde Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi Beşiktaş 2-1 kazanmıştı.
Beşiktaş ile Vodafone Park'ta karşılaşacak Medipol Başakşehir, Süper Lig'de rakibine 12. kez konuk olacak.
İki takım arasında geride kalan 11 lig maçında siyah-beyazlılar 4, turuncu-lacivertliler 1 galibiyet aldı, 6 müsabaka da eşitlikle sonuçlandı.
Deplasmanda rakibini 7 maçtır mağlup edemeyen Medipol Başakşehir, 9 gol atarken kalesinde 13 gol gördü.
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