21 Eylül 2019, Cumartesi

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Karius özür diledi

Beşiktaş'ın kalecisi Lorıs Karius, Sloven Bratislava maçında yediği ilk golde hatalı olduğunu söyledi. Siyah beyazlı taraftarlara seslenen Karius, "Lütfen camia olarak birlikte kalalım. Bu sezon oynanacak daha çok maçımız var" dedi.
21.09.2019

UEFA Avrupa Ligi'nde Slovan Bratislava ile oynanan maçta yediği ilk gol nedeniyle taraftarın tepkisini çeken Beşiktaş kalecisi Loris Karius, sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş taraftarına seslenen Alman kaleci, "Bu maçın hem takımımıza hem de taraftarımıza acı verdiğini biliyorum. kızgın ve hayal kırıklığına uğramış olabilirsiniz. İlk golde sorumluluğu üstüme alıyorum. Daha iyi olabilirdim. Ona rağmen kazanabilirdik. Son dakikalarda yediğimiz gollere rağmen bir şey bitmiş değil fakat lütfen camia olarak birlikte kalalım. Bu sezon oynanacak daha çok maçımız var. Pazartesi önemli bir maç var. Bu süreci atlatmak için desteğinize ihtiyacımız var. Birlikte olalım ve 3 puanı alalım. Bu takım sahada sizin için elinden gelen her şeyi vermeye çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Caner'in attığı 100 taç atışının 98'i hatalı "Caner'in attığı 100 taç atışının 98'i hatalı" 20.09.2019
Beşiktaş rakiplerini durduramıyor Beşiktaş rakiplerini durduramıyor 20.09.2019
Beşiktaş Avrupa'da ağır yaralı Beşiktaş Avrupa'da ağır yaralı 20.09.2019
Turgay Demir: Beşiktaş'tan bu sezon bir cacık olmaz Turgay Demir: Beşiktaş'tan bu sezon bir cacık olmaz 20.09.2019
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Abdullah Avcı: Beşiktaş taraftarından özür diliyoruz Abdullah Avcı: Beşiktaş taraftarından özür diliyoruz 20.09.2019
Beşiktaş'ın Avrupa'da 217. sınavı Beşiktaş'ın Avrupa'da 217. sınavı 19.09.2019
Holosko: Beşiktaş'tan teklif gelirse giderim Holosko: Beşiktaş'tan teklif gelirse giderim 19.09.2019
Dorukhan Toköz'ün hayali Premier Lig Dorukhan Toköz'ün hayali Premier Lig 19.09.2019
Avcı Avrupa'da yeni sayfa açmak istiyor Avcı Avrupa'da yeni sayfa açmak istiyor 19.09.2019
Beşiktaş Avrupa macerasına başlıyor Beşiktaş Avrupa macerasına başlıyor 19.09.2019
Abdullah Avcı: Bu bir Playstation oyunu değil! Abdullah Avcı: Bu bir Playstation oyunu değil! 18.09.2019
Abdullah Avcı'dan Bratislava rotasyonu Abdullah Avcı'dan Bratislava rotasyonu 18.09.2019
Beşiktaş'ta kritik 11 gün Beşiktaş'ta kritik 11 gün 18.09.2019
Abdullah Avcı'ya sürpriz ziyaret Abdullah Avcı'ya sürpriz ziyaret 17.09.2019
Vida özür diledi Vida özür diledi 17.09.2019
Beşiktaş'ın süper gücü Adem Ljajic Beşiktaş'ın süper gücü Adem Ljajic 17.09.2019
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Unutulmaz Galatasaray - Fenerbahçe derbi sözleri
Beşiktaş'tan flaş Abdullah Avcı kararı!
Galatasaray'da kırmızı alarm! Fatih Terim çözüm arıyor...
Galatasaray'da büyük kriz! Abdurrahim Albayrak...
Ersun Yanal'dan futbolculara yasal doping
FIFA 20'de en iyi kaleciler belli oldu!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör