Karius özür diledi
UEFA Avrupa Ligi'nde Slovan Bratislava ile oynanan maçta yediği ilk gol nedeniyle taraftarın tepkisini çeken Beşiktaş kalecisi Loris Karius, sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulundu.
Beşiktaş taraftarına seslenen Alman kaleci, "Bu maçın hem takımımıza hem de taraftarımıza acı verdiğini biliyorum. kızgın ve hayal kırıklığına uğramış olabilirsiniz. İlk golde sorumluluğu üstüme alıyorum. Daha iyi olabilirdim. Ona rağmen kazanabilirdik. Son dakikalarda yediğimiz gollere rağmen bir şey bitmiş değil fakat lütfen camia olarak birlikte kalalım. Bu sezon oynanacak daha çok maçımız var. Pazartesi önemli bir maç var. Bu süreci atlatmak için desteğinize ihtiyacımız var. Birlikte olalım ve 3 puanı alalım. Bu takım sahada sizin için elinden gelen her şeyi vermeye çalışıyor." ifadelerini kullandı.
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