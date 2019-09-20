Beşiktaş rakiplerini durduramıyor
Beşiktaş Süper Lig'in ardından Avrupa Ligi'ne de kötü başladı.
Süper Lig'de ilk 4 haftada 4 puan alarak son 15 sezonun en kötü başlangıcını yapan siyah-beyazlı takım, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçından da istediği sonucu çıkaramadı.
Slovan Bratislava'ya konuk olan Beşiktaş, 1-0 geri düştüğü maçta 2-1 üstünlüğü yakalasa da sonrasında kalesinde gördüğü 3 gole engel olamadı ve sahadan 4-2 mağlup ayrıldı.
Hem Süper Lig hem de UEFA Avrupa Ligi'nde istediği sonuçları alamayan Beşiktaş'ta savunma performansı kötü gidişte başrolü oynadı.
Bu sezon çıktığı 5 resmi maçta 11 gol yiyen siyah-beyazlılar, sadece 1 maçta kalesini gole kapatabildi.
Özellikle deplasmanlarda başarılı olamayan Beşiktaş, bu sezon dış sahada çıktığı son 3 maçta 10 gol yedi.
Süper Lig'de rakip sahada oynadığı Sivasspor ve Gazişehir Gaziantep müsabakalarında üçer gol yiyen siyah-beyazlılar, Avrupa Ligi'ndeki Slovan Bratislava karşılaşmasında da 4 gole engel olamadı.
Medipol Başakşehir'de yaptırdığı iyi savunmayla dikkati çeken Abdullah Avcı da, Beşiktaş'ı henüz istediği seviyeye çıkaramamanın sıkıntısını yaşıyor.
Turuncu-lacivertli ekip, Avcı'nın 2. döneminde Süper Lig'de 170 maça çıktı. Başakşehir, bu karşılaşmada kalesinde ortalama 0.88 gol gördü... Abdullah Avcı yönetimindeki Beşiktaş ise ligde maç başına 1,75 gol yedi.
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