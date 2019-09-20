Beşiktaş rakiplerini durduramıyor

Süper Lig'in ardından Avrupa Ligi'ne de istediği başlangıcı yapamayan Beşiktaş, özellikle savunmada kötü bir performans sergiliyor.

Beşiktaş Süper Lig'in ardından Avrupa Ligi'ne de kötü başladı.

Süper Lig'de ilk 4 haftada 4 puan alarak son 15 sezonun en kötü başlangıcını yapan siyah-beyazlı takım, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçından da istediği sonucu çıkaramadı.

Slovan Bratislava'ya konuk olan Beşiktaş, 1-0 geri düştüğü maçta 2-1 üstünlüğü yakalasa da sonrasında kalesinde gördüğü 3 gole engel olamadı ve sahadan 4-2 mağlup ayrıldı.

Hem Süper Lig hem de UEFA Avrupa Ligi'nde istediği sonuçları alamayan Beşiktaş'ta savunma performansı kötü gidişte başrolü oynadı.

Bu sezon çıktığı 5 resmi maçta 11 gol yiyen siyah-beyazlılar, sadece 1 maçta kalesini gole kapatabildi.

Özellikle deplasmanlarda başarılı olamayan Beşiktaş, bu sezon dış sahada çıktığı son 3 maçta 10 gol yedi.

Süper Lig'de rakip sahada oynadığı Sivasspor ve Gazişehir Gaziantep müsabakalarında üçer gol yiyen siyah-beyazlılar, Avrupa Ligi'ndeki Slovan Bratislava karşılaşmasında da 4 gole engel olamadı.

Medipol Başakşehir'de yaptırdığı iyi savunmayla dikkati çeken Abdullah Avcı da, Beşiktaş'ı henüz istediği seviyeye çıkaramamanın sıkıntısını yaşıyor.

Turuncu-lacivertli ekip, Avcı'nın 2. döneminde Süper Lig'de 170 maça çıktı. Başakşehir, bu karşılaşmada kalesinde ortalama 0.88 gol gördü... Abdullah Avcı yönetimindeki Beşiktaş ise ligde maç başına 1,75 gol yedi.