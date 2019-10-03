03 Ekim 2019, Perşembe
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''Beşiktaş'a Messi de Ronaldo da gelse fark etmez!''
A Spor yorumcusu Serdar Sarıdağ, Spor Gündemi programında Beşiktaş'ın gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu. Sarıdağ, "Beşiktaş'ta iç barış sağlanmazsa Messi de Ronaldo da gelse fark etmez!" ifadelerini kullandı.
03.10.2019
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