03 Ekim 2019, Perşembe

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

''Beşiktaş'a Messi de Ronaldo da gelse fark etmez!''

A Spor yorumcusu Serdar Sarıdağ, Spor Gündemi programında Beşiktaş'ın gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu. Sarıdağ, "Beşiktaş'ta iç barış sağlanmazsa Messi de Ronaldo da gelse fark etmez!" ifadelerini kullandı.
03.10.2019

''Beşiktaş'a Messi de Ronaldo da gelse fark etmez!'' ''Beşiktaş'a Messi de Ronaldo da gelse fark etmez!'' 03.10.2019
Beşiktaş zor bir döneme giriyor Beşiktaş zor bir döneme giriyor 03.10.2019
Beşiktaş galibiyet arıyor Beşiktaş galibiyet arıyor 03.10.2019
Beşiktaş'ta Erol Kaynar aday oluyor Beşiktaş'ta Erol Kaynar aday oluyor 02.10.2019
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Abdullah Avcı'dan Fikret Orman açıklaması Abdullah Avcı'dan Fikret Orman açıklaması 02.10.2019
İşte Beşiktaş'ın yeni başkan adayı İşte Beşiktaş'ın yeni başkan adayı 02.10.2019
Atiba: İşler umduğumuz gibi gitmedi Atiba: İşler umduğumuz gibi gitmedi 02.10.2019
Abdullah Avcı Cocu'nun gerisinde kaldı Abdullah Avcı Cocu'nun gerisinde kaldı 02.10.2019
Fikret Orman: Beşiktaş'a yakışır bir kongre olsun Fikret Orman: Beşiktaş'a yakışır bir kongre olsun 02.10.2019
Erman Toroğlu'ndan sert sözler: O 3 başkan acaba utanır mı? Erman Toroğlu'ndan sert sözler: O 3 başkan acaba utanır mı? 01.10.2019
Beşiktaş kaosa sürükleniyor Beşiktaş kaosa sürükleniyor 01.10.2019
Serdal Adalı'dan adaylık açıklaması Serdal Adalı'dan adaylık açıklaması 01.10.2019
Beşiktaş'ta kötü gidişat sürüyor Beşiktaş'ta kötü gidişat sürüyor 01.10.2019
Sergen Yalçın Beşiktaş'a çözüm olmaz "Sergen Yalçın Beşiktaş'a çözüm olmaz" 30.09.2019
Ahmet Ürkmezgil: Kötü bir yerdeyiz Ahmet Ürkmezgil: Kötü bir yerdeyiz 30.09.2019
Abdullah Avcı: Kabul edilebilir bir durumda değiliz Abdullah Avcı: Kabul edilebilir bir durumda değiliz 30.09.2019
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Beşiktaş'ta 3. sakatlık! Oyuna devam edemedi
Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan flaş karar! Luiz Gustavo ve Jailson...
Galatasaray'da dev operasyon! Fatih Terim resmen açıkladı
Fenerbahçe'de 4 ayrılık 2 transfer!
Yusuf Yazıcı için olay sözler! "Seneye Galatasaray'a gider"
Dünya devi Muriç için geliyor! İşte Fenerbahçe'nin isteyeceği rakam
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör