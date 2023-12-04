Beşiktaş'a Bayern Münih benzetmesi!
Beşiktaş'ta kongre üyeleri seçimini yaptı ve 35. başkan Hasan Arat oldu. A Spor yorumcusu Reha Kapsal, yönetiminde birçok Beşiktaş'ın eski futbolcularını da bulunduran Hasan Arat için Bayern Münih benzetmesi yaptı. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri
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