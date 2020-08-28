Beşiktaş'a Atletico Madrid'den stoper!

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, kadrosuna stoper takviyesi yapmak istiyordu. Bu kapsamda Kartal, Francisco Montero'yu kiralamak için kulübü Atletico Madrid'le büyük ölçüde anlaştı. Siyah-beyazlılardaki son gelişmeleri A Spor muhabiri Sercan Dikme aktardı.

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