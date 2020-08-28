28 Ağustos 2020, Cuma

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Beşiktaş Hüseyin Atakan Üner transferini böyle duyurdu

Beşiktaş, Altınordu'nun 21 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Hüseyin Atakan Üner ile sözleşme imzaladıklarını açıkladı. Siyah-beyazlılar, genç futbolcunun transferini sosyal medya hesabından paylaştığı video ile duyurdu.
28.08.2020
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