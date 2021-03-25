Beşiktaş UEFA'nın kararı sonrası ne yapacak?

Beşiktaş son dakika haberleri: UEFA'nın, vadesi geçmiş borçları gerekçesiyle Beşiktaş'ın 2021-22 sezonunda Avrupa'dan elde edeceği gelirin yüzde 15'ine el koyacağını açıklamasının ardından siyah-beyazlılarda büyük şok yaşandı. A Spor yorumcusu Ogün Şahinoğlu konuya ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Şahinoğlu, "Beşiktaş için yüzde 15'lik ceza çok büyük bir sorun olmayacak. Siyah-beyazlılar bu borcu ödeyip UEFA'ya gerekli evrakları gönderecek." dedi. (BJK spor haberleri)

ABONE OL