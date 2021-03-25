25 Mart 2021, Perşembe
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Beşiktaş UEFA'nın kararı sonrası ne yapacak?
Beşiktaş son dakika haberleri: UEFA'nın, vadesi geçmiş borçları gerekçesiyle Beşiktaş'ın 2021-22 sezonunda Avrupa'dan elde edeceği gelirin yüzde 15'ine el koyacağını açıklamasının ardından siyah-beyazlılarda büyük şok yaşandı. A Spor yorumcusu Ogün Şahinoğlu konuya ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Şahinoğlu, "Beşiktaş için yüzde 15'lik ceza çok büyük bir sorun olmayacak. Siyah-beyazlılar bu borcu ödeyip UEFA'ya gerekli evrakları gönderecek." dedi. (BJK spor haberleri)
25.03.2021
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