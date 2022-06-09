Beşiktaş U17 3-0 Altınordu U17 MAÇ ÖZETİ (Elit U17 Gelişim Ligi Final Maçı)
lit U17 Gelişim Ligi finalinde Beşiktaş ile Altınordu karşı karşıya geldi. A Spor ekranlarından naklen yayınlanan heyecan dolu mücadelede gülen taraf 3-0'lık skorla Beşiktaş oldu. İşte maçın özeti...
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