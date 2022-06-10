Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz Eintracht Frankfurt’a doğru! İşte bonservis bedeli
Beşiktaş, Eintracht Frankfurt’la Rıdvan Yılmaz’ın bonservisi için 6.5 milyon Euro + sonraki satıştan %20 payla anlaşma sağlamak üzere. Kulüpler anlaşırsa Rıdvan Yılmaz, Alman ekibine 4 yıllık imza atacak. İşte flaş gelişmenin detayları... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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