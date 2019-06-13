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Beşiktaş transfer stratejisini belirledi

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ile Teknik Direktör Abdullah Avcı, yeni sezon planlamasını ve transfer stratejisini belirledi. Orman ve Avcı, düşük bütçelerle doğru isimlere yönelmek konusunda görüş birliğine vardı.
13.06.2019

Beşiktaş transfer stratejisini az ama öz oyuncu almak olarak belirledi. Kısa süre önce Beşiktaş'la sözleşme imzalayan Avcı, Başkan Fikret Orman'la akşam yemeğinde bir araya geldi.

Transferde izlenecek yol haritasını belirleyen Orman ve Avcı çok para harcamadan akıllı takviyeler yapılması konusunda görüş birliğine vardı. Bu doğrultuda transfer çalışmalarına hız verilmesi de kararlaştırıldı. Teknik patron Abdullah Avcı, takviyeler konusundaki en önemli isteğinin lig başlamadan tüm transferlerin bitirilmesi olduğunu ifade etti.

Zirvede kadro planlaması da masaya yatırıldı. Abdullah Avcı'nın kadroda düşünmediği isimlerin geleceğini de bir an evvel netleştirmek isteyen Beşiktaş yönetimi, Larin, Lens ve Roco için kulüp arayışlarına hız verme kararı aldı.

Görüşmede siyah beyazlı ekibin çok iyi bir hazırlık dönemi geçirmesi gerektiğini de belirten Abdullah avcı'nın kamp için Avusturya'da bildiği bölgeleri önerdiği de belirtildi.

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