BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Süper Lig ekibi Başakşehir Salih Uçan'ı sezon sonuna kadar kiraladı!
Beşiktaş'ta sıcak transfer gelişmeleri yaşanıyor. Siyah beyazlılarda beklenen performansı gösteremeyen Salih Uçan, sezon sonuna kadar kiralık olarak Başakşehir'e transfer oldu. İşte detaylar...
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:48
Beşiktaş'ta ayrılık! Salih Uçan'ın yeni takımı belli oldu 27 Ocak 2022 | 12:00
03:01
Canli yayında duyurdu! O isim kadro dışı kalabilir 26 Ocak 2022 | 12:00
01:47
Belözoğlu gözünü Kartal'ın yıldızına dikti! İşte sunulan teklif... 26 Ocak 2022 | 12:00
00:23
Beşiktaş'ta Batshuayi yerine transfer yapılacak mı? 25 Ocak 2022 | 12:00
00:50
Beşiktaş'ta 4 genç yıldıza yeni sözleşme! 24 Ocak 2022 | 12:00
01:42
Necip'in müdahalesi penaltı mı? Toroğlu değerlendirdi! 22 Ocak 2022 | 12:00
00:52
Karaveli'nin tercihlerine sert eleştiri! "Neden onunla başlıyorsun? 22 Ocak 2022 | 12:00
01:37
Beşiktaş'ta yıldız isim ayrılacak mı? 22 Ocak 2022 | 12:00