BEŞİKTAŞ HABERLERİ - İşte Beşiktaş'ın transfer planı! Öncelikli hedef...
Beşiktaş kadroya katacağı oyunculardan çok göndermek istediği isimlerle uğraşıyor. Siyah beyazlı ekipte kadro dışı bırakılan Adem Ljajic, Fabrice N'Sakala, Douglas ve Jeremain Lens ile yollar ayrıldığında takıma ekleme yapacak. A Spor yorumcusu Serdar Sarıdağ, Kartal'ın transfer planını açıkladı. Sarıdağ, "Beşiktaş'ın transferden önce göndermeye çalıştığı isimler var. Salih Uçan, Başakşehir'e kiralık gitti. Diğer isimlerle yollar ayrılmaya çalışılıyor. Belki bir santrfor olabilir. Pjanic tarzı bir fırsat transferi olursa kadroya ekleme yapılır ama diğer mevkilere zor gözüküyor." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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