BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Canlı yayında açıkladı! "Cyle Larin kadro dışı kalırsa şaşırmam"
Beşiktaş'ın yıldız oyuncularından Cyle Larin'in geleceği merak konusu. Siyah beyazlı kulüpte sözleşmesi bitecek 26 yaşındaki Kanadalı forvet ile henüz anlaşma sağlanamazken A Spor muhabiri Sercan Dikme, canlı yayında flaş detaylar paylaştı. Dikme, "Yeni Malatyaspor maçında 2 kişi ısınmadı. Yedek kaleci ve Cyle Larin. Önder Karaveli hoca teknik bir karar dese de çok teknik bir karar gibi durmuyor. Larin konusu çözüme ulaşacak gibi değil. Menajerinin Beşiktaş yönetimiyle arası kötü. Süreç böyle devam ederse Larin, kadro dışı kalırsa ben şaşırmam" ifadelerini kullandı. İşte o sözler...
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