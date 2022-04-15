BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Dikkat çeken Sörloth sözleri! "Sadece gelmesi yetmez"
Gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş, forvet bölgesi için Alexander Sörloth'u gündemine almıştı. A Spor yorumcusu Mahmut Alpaslan, siyah-beyazlıların bu transfer hamlesini çarpıcı sözlerle değerlendirdi. Alpaslan, "Sadece Sörloth'un gelmesi değil, ona servis yapacak oyuncular önemli. Beşiktaş bunun araştırmasını yapması lazım." ifadelerini kullandı. | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
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