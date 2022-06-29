BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Rıdvan Yılmaz neden açıklanmadı? Frankfurt...
Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz belirsizliği sürmeye devam ediyor. Siyah-beyazlılar daha önce Franskfurt ile prensip anlaşmasına varıldığına dair açıklama yapsa da detayları A Spor yorumcusu Hüseyin Özkök aktardı. (BJK SPOR HABERLERİ)
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:09
Rıdvan Yılmaz neden açıklanmadı? Frankfurt... 29 Haziran 2022 | 12:00
07:26
Ahmet Nur Çebi'den transfer açıklaması! 27 Haziran 2022 | 12:00
09:43
Beşiktaş'ta Weghorst gelişmesi! İstanbul'a geliş tarihi belli oldu 26 Haziran 2022 | 12:00
03:00
Beşiktaş Wout Weghorst ile anlaşma sağladı! 24 Haziran 2022 | 12:00
04:24
Dursun Özbek açıklamalarda bulundu 22 Haziran 2022 | 12:00
02:33
Arnautovic'in menajeri konuştu! 21 Haziran 2022 | 12:00
02:07
TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Jovane Cabral atağı! 21 Haziran 2022 | 12:00
09:13
Beşiktaş'ta Seferovic gelişmesi! 21 Haziran 2022 | 12:00