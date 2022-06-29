BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Atiba Hutchinson 1 yıl daha Beşiktaş'ta!
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, Romain Saiss ve Gedson Fernandes'i kadrosuna katmıştı. Siyah-beyazlılarda sözleşmesi sona eren Atiba Hutchinson'ın kalıp kalmayacağı merak edilirken, Kanadalı yıldızın 1 yıl daha Kara Kartal'da kalacağı öğrenildi. Son gelişmeleri A Spor muhabiri Sercan Dikme aktardı. | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:10
Atiba 1 yıl daha Beşiktaş'ta! 29 Haziran 2022 | 12:00
02:09
Rıdvan Yılmaz neden açıklanmadı? Frankfurt... 29 Haziran 2022 | 12:00
07:26
Ahmet Nur Çebi'den transfer açıklaması! 27 Haziran 2022 | 12:00
09:43
Beşiktaş'ta Weghorst gelişmesi! İstanbul'a geliş tarihi belli oldu 26 Haziran 2022 | 12:00
03:00
Beşiktaş Wout Weghorst ile anlaşma sağladı! 24 Haziran 2022 | 12:00
04:24
Dursun Özbek açıklamalarda bulundu 22 Haziran 2022 | 12:00
02:33
Arnautovic'in menajeri konuştu! 21 Haziran 2022 | 12:00
02:07
TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Jovane Cabral atağı! 21 Haziran 2022 | 12:00