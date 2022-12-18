Beşiktaş'a Romain Saiss'ten kötü haber! O maçları kaçıracak
Beşiktaş'a 2022 Dünya Kupası'nda Fas formasıyla sakatlanan Romain Saiss'ten kötü haber geldi. Yıldız stoper'in Şanlıurfa ve Gaziantep FK maçlarında oynayamayacağı öğrenildi. Öte yandan Saiss Adana Demirspor maçına yetiştirilmeye çalışılacak. Detayları A Spor muhabiri Sercan Dikme aktardı. BJK SPOR HABERLERİ
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