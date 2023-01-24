BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Şenol Güneş'ten Kaan Ayhan açıklaması!
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, siyah beyazlıların yaptığı antrenman öncesi basın mensuplarının soruları yanıtladı. Transferle ilgili konuşan tecrübeli hoca, Kaan Ayhan sorusuna da yanıt verdi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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