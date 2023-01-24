BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Vincent Aboubakar'dan flaş Fenerbahçe açıklaması!
Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş'ın yeni transferi Vincent Aboubakar basın toplantısı düzenledi. Golcü futbolcu, "Fenerbahçe menajerim ile konuştu ama ben Fenerbahçe, Galatasaray, Başakşehir'e gitmek için buradan ayrılmam. Bu hainlik olur. Buraya karşı çok önemli şeyler hissediyorum. Bütün takımlara saygı duyuyorum ama Türkiye'de sadece Beşiktaş'ta oynarım." ifadelerini kullandı. (BJK spor haberi)
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
26:27
Aboubakar'dan flaş F.Bahçe açıklaması! 24 Ocak 2023 | 12:00
00:58
Toroğlu yorumladı! Salih Uçan golden önce faul mü yaptı? 22 Ocak 2023 | 12:00
03:41
Kocadağ'dan Baki'ye cevap! 22 Ocak 2023 | 12:00
01:19
Toroğlu'dan flaş yorum! "İşin rengi değişebilir" 22 Ocak 2023 | 12:00
04:26
Kayserispor Beşiktaş maçına dair tüm bilgiler! 22 Ocak 2023 | 12:00
01:08
"En büyük avantajı..." 21 Ocak 2023 | 12:00
00:17
Aboubakar İstanbul'da! İşte ilk görüntüler 21 Ocak 2023 | 12:00
02:29
Aboubakar transferinde flaş gelişme! Geliş tarihi değişti 20 Ocak 2023 | 12:00