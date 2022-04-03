BEŞİKTAŞ - TRABZONSPOR HABERLERİ | Valerien Ismael'e övgü dolu sözler! "Dersine iyi çalışmış"
Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş zorlu derbide Medical Park Stadyumu'nda karşı karşıya geldiler. Maç Andreas Cornelius ve Valentin Rosier'in karşılıklı golleri ile 1-1 sona erdi. A Spor yorumcusu Gökhan Keskin, Kara Kartal'ın yeni hocası Valerien Ismael'i değerlendirdi. Keskin, "Dersine iyi çalışmış. Rakibini iyi analiz etmiş. İleride baskı kurarak Trabzonspor'a oyun kurdurmadı." dedi. | Trabzonspor - Beşiktaş haberleri (TS - BJK spor haberi)
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