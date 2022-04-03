BEŞİKTAŞ - TRABZONSPOR HABERLERİ | Erman Toroğlu : Bu maçın kazananı Trabzonspor kaybedeni Beşiktaş!
Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş zorlu derbide Medical Park Stadyumu'nda karşı karşıya geldiler. Zorlu maç 1-1 sona erdi. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu iki takımın oyununu değerlendirdi. Toroğlu, "Bu maçın kazananı Trabzonspor kaybedeni Beşiktaş. Beşiktaş maça daha iyi hazırlanmış" dedi. | Trabzonspor - Beşiktaş haberleri (TS - BJK spor haberi)
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