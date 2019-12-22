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Beşiktaş taraftarı Kadıköy'e hareket etti
Süper Lig'ib 16. haftasındaki dev derbide Fenerbahçe sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. siyah-beyazlı taraftarlar, saat 19.00'da başlayacak maç öncesi Dolmabahçe'den Kadıköy'e doğru hareket etti.
22.12.2019
Süper Lig'in 16'ncı haftasında bu akşam saat 19.00'da oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş maçı öncesi Siyah-beyazlı taraftarlar, Vodafone Park kuzey kale arkasındaki Büyükşehir Belediyesi Garajı önünde toplandı. 2 bin 280 Beşiktaş taraftarı, bilet kontrollerinin ardından otobüslere alındı. Siyah-beyazlı taraftarları taşıyan 35 otobüs, güvenlik önlemlerinin ardından da polis eşliğinde FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'ne doğru yola çıktı.
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