Kadıköy'de futbol şöleni

2019'un son derbisine Kadıköy ev sahipliği yapacak... 16. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, ezeli rakibi Beşiktaş'ı konuk edecek. Ligde oynadığı son 4 maçta sadece 1 kez galip gelebilen sarı-lacivertliler, son hafta deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a 3-1 yenildi. Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde son dönemde ligde başarısız sonuçlar alan Fenerbahçe, Beşiktaş'ı yenerek kötü gidişe "dur" demek istiyor. Siyah beyazlılar ise Kadıköy'de Fenerbahçe'yi yenerek yeni bir galibiyet serisi başlatmayı hedefliyor.

Süper Lig'in 16. haftasında derbi heyecanı yaşanacak. Fenerbahçe ile Beşiktaş Kadıköy'de kozlarını paylaşacak.

Fenerbahçe'de, Beşiktaş derbisi öncesinde eksikler can sıkıyor. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Victor Moses, Hasan Ali Kaldırım, Miha Zajc ve Sadık Çiftpınar derbide forma giyemeyecek. Bu oyuncuların yanı sıra, geçen hafta Demir Grup Sivasspor maçında kırmızı kart gören Garry Rodrigues de derbide takımını yalnız bırakacak.

Fenerbahçe'de 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Kaptan Emre Belözoğlu, Serdar Aziz ve Vedat Muriç, Beşiktaş karşısında sarı kart görmesi durumunda Çaykur Rizespor deplasmanında forma giyemeyecek.

Ligde üst üste 6 galibiyet aldıktan sonra geçen hafta sahasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'a 2-0 mağlup olan Beşiktaş, 27 puan ve averajla haftaya üçüncü sırada girdi.

Beşiktaş'ta sakatlıkları geçen Georges-Kevin N'Koudou ve Victor Ruiz, hazır hale geldi. Her iki oyuncu, teknik direktör Abdullah Avcı'nın görev vermesi halinde derbide oynayabilecek.

Beşiktaş'ta derbi öncesi Burak Yılmaz, Gökhan Gönül, Jeremain Lens, Necip Uysal ve Victor Ruiz sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu sezon üçer kez sarı kartla cezalandırılan bu oyuncular, Fenerbahçe karşısında da kart görmeleri halinde 17. haftadaki Gençlerbirliği maçında cezalı duruma düşecek.

Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak yılın son derbisini hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak. Karşılaşmada video yardımcı hakem odasında Mete Kalkavan, Volkan Bayarslan ve Mustafa Emre Eyisoy görev alacak.