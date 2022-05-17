Beşiktaş Sörloth için şartları zorluyor! İşte masadaki teklif
Gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan siyah-beyazlılarda hareketli saatler yaşanıyor. Golcü takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş, bonservisi Leipzig’de bulunan Alexander Sörloth için resmi teklifte bulundu. Teklifin detaylarını A Spor muhabiri Sercan Dikme aktardı. İşte detaylar…
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