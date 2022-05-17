Video Besiktas Videoları Beşiktaş Sörloth için şartları zorluyor! İşte masadaki teklif

Beşiktaş Sörloth için şartları zorluyor! İşte masadaki teklif

Gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan siyah-beyazlılarda hareketli saatler yaşanıyor. Golcü takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş, bonservisi Leipzig’de bulunan Alexander Sörloth için resmi teklifte bulundu. Teklifin detaylarını A Spor muhabiri Sercan Dikme aktardı. İşte detaylar…

17 Mayıs 2022 | 17:45
VİDEO DEVAM EDİYOR

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

DİĞER HABERLER

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

04:53
Beşiktaş Sörloth için şartları zorluyor! İşte masadaki teklif 17 Mayıs 2022 | 12:00
00:56
İşte Kartal'ın transfer planı! 16 Mayıs 2022 | 12:00
00:51
Kartal'a 19'luk yıldız! 16 Mayıs 2022 | 12:00
00:53
Öztürk'e flaş ifadeler! "Görev alması suç" 16 Mayıs 2022 | 12:00
01:02
Toroğlu yorumladı! Rosier'e verilen kırmızı... 15 Mayıs 2022 | 12:00
03:05
Ismael'den Göztepe maçı yorumu! "2 kırmızı karttan sonra..." 15 Mayıs 2022 | 12:00
01:18
Göztepe maçı sonrası 5 kritik detay! 15 Mayıs 2022 | 12:00
00:48
Rosier'in kırmızı kartına flaş eleştiri! 15 Mayıs 2022 | 12:00

Bugün

BİZE ULAŞIN